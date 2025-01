Como o Flamengo definia contratações na Era Landim e por que Bap vai mudar

O Flamengo de Rodolfo Landim contratou 39 jogadores diferentes ao longo dos seis anos. A gestão gastou mais de R$ 1,3 bilhão e teve um organograma que mudou ao longo do período. Agora, a chegada de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, pretende alterar completamente o jeito de como o rubro-negro define seus reforços.

Como era

Entre os nomes contratados pela gestão de Landim, houve alguns que marcaram uma geração e outros que pouco são lembrados. Foram 41 contratações no total, mas Gerson e Michael chegaram em dois momentos diferentes desde 2019. O meia foi contratado primeiro em 2019 e retornou em 2023. O atacante passou primeiro em 2020 e voltou em 2024.

As definições passaram por várias mãos e mudaram nos dois mandatos. Na reta final, Marcos Braz (vice-presidente de futebol) e Bruno Spindel (diretor executivo) eram os homens fortes do futebol. Eles recebiam os nomes do scout do clube para os debates com treinador, presidente e para, no fim, fazerem as iniciativas nas contratações. Frequentemente a dupla viajou para a Europa justamente com o objetivo de fechar nomes presencialmente.