Vendido ao Palmeiras, Paulinho se despede do Atlético-MG: 'Me reencontrei'

Vendido ao Palmeiras, o atacante Paulinho se despediu do Atlético-MG nesta terça-feira (31).

Gratidão é a palavra que mais sinto quando penso na minha história com o Galo. Encontros e despedidas. No Galo eu me reencontrei e fui muito feliz durante esses 2 anos. Chegou o momento de despedir. Muito obrigado a todos que fizeram parte dessa caminhada, em especial a Massa Atleticana. ObriGalo. Paulinho no Instagram

Falta apenas o anúncio

Paulinho deixa o Atlético-MG com 50 gols marcados em 120 jogos disputados. O atacante disputou as duas últimas temporadas pelo clube mineiro. Ele conquistou os dois últimos Campeonatos Mineiros e foi o artilheiro do Brasileirão de 2023 com 19 tentos.