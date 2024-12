Kampff: Clubes podem ser punidos se divulgarem bets fora de lista nacional

No momento que não há uma autorização nacional para essas bets regionais funcionarem no Brasil inteiro, os clubes precisam imediatamente não só também retirar o patrocínio da própria camisa, mas precisam retirar também o patrocínio em todas as placas do estádio, por exemplo.

Em toda a campanha publicitária que existe associando essa marca ao clube. Isso passa a ser fundamental e um cuidado jurídico que todos os clubes obviamente devem estar tomando, e o sinal de alerta apareceu agora nesse final de ano.

Andrei Kampff, colunista do UOL

O colunista do UOL seguiu a explicação sobre o que pode ocorrer com Flamengo e Corinthians em caso de rompimento de contrato com suas patrocinadoras.

Até agora, os clubes não têm responsabilidade sobre o que está acontecendo. Eles têm um contrato de patrocínio com essas empresas de aposta. Se esse contrato tiver que ser rompido, não me parece um caso de força maior, que havia uma regra ou há uma regra que essas empresas precisam cumprir para estabelecer o sistema nacionalmente.

Se elas conseguirem cumprir isso, o contrato pode ser desfeito e elas terem que pagar uma multa, uma multa grande, obviamente os protegidos devem estar com relação a isso. Para esses clubes, esses clubes vão atrás de novos patrocinadores.

Andrei Kampff, colunista do UOL

