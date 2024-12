Por que furto de grama sintética de fornecedora do Allianz espanta mercado

O furto de aproximadamente 8.000 m² de grama sintética no depósito da empresa SoccerGrass, fornecedora do estádio do Palmeiras, espanta não só a própria empresa, mas também quem faz parte do mercado de campos artificiais.

Por quê?

Ocorrências desse tipo são extremamente incomuns.

Por entender que esse material não é tão visado no mercado é que a Soccer Grass não tinha seguro para os rolos de grama furtados.