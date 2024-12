Gabigol teve a pior temporada dele no Flamengo, diz PVC: 'Ano ridículo'

Para PVC, Gabigol também teve responsabilidade na falta de minutagem na passagem de Tite pelo Flamengo. Além disso, ele nunca foi o camisa 9 dos sonhos do treinador.

Na minha concepção, não foi um trabalho maquiavélico do Tite, foi uma junção de um problema físico com a questão tática.

Eu continuo achando que o Tite não tem nada pessoalmente contra o Gabigol, mas o Tite pensa um tipo de jogo em que o Gabigol não encaixa, porque o Gabigol não é centroavante, o Gabigol é ponta de lança, é atacante de movimentação, e o Tite gosta do centroavante.

Paulo Vinícius Coelho

PVC comparou a última temporada de Gabigol no Flamengo com a de Dudu no Palmeiras. Ambos não conseguiram ter continuidade em campo, embora Gabi tenha sido decisivo na conquista da Copa do Brasil, já sob o comando de Filipe Luís.

O Tite poderia ter colocado mais o Gabigol, mas ele teve lesões no caminho que atrapalharam que ele tivesse continuidade. É um caso parecido com o Dudu no Palmeiras no retorno da lesão.