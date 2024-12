Yuri foi de meme a herói e pode adiar sonho por título no Corinthians

Resiliência e 'arma secreta'

A chegada de António Oliveira marcou o início da melhora do atacante nos gramados. O jovem de 24 anos recuperou bastante a confiança com o português e viu seus números dispararem. No esquema 4-3-3 de António, ele balançou as redes 13 vezes em 23 jogos.

Em julho, com a equipe na zona de rebaixamento, mais uma vez as críticas começaram a aparecer e o português foi demitido. Neste cenário, Yuri enfrentou um novo jejum de gols, o que colocou pressão novamente. Além disso, naquele mês, ele precisou ser submetido a uma cirurgia para retirar a vesícula.

Até que virada na temporada aconteceu graças à 'arma secreta': a combinação Ramón Díaz e Memphis Depay. "Estava muito convicto de que queria ir embora. Não aguentava mais. A gente ia fazer muita força para tentar sair. Eu estava no limite. Dessa vez, antes da minha cirurgia, eu quis ir embora. Falei: 'Não aguento mais'. Aí chegou o Ramón, o Emiliano, e me deram uma força absurda também. Nos primeiros três jogos com eles eu fiz dois gols, um contra o Grêmio, de pênalti, e outro contra o Galo, de cabeça. Foi lá que começou a aparecer algumas coisas da vesícula. No jogo com o Grêmio, em casa, aconteceu a parada comigo. Mas se não fosse isso, nem aqui hoje eu estaria mais", disse Yuri ao programa Benja Me Mucho, no YouTube.

Desde a chegada de Ramón e Memphis, Yuri disputou 25 partidas e anotou 17 gols pelo Timão. Sendo que 14 deles foram justamente no esquema de dupla com o jogador holandês no ataque.