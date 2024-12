Ceni comparou provável reforço do Santos com ídolo alemão: 'Faz tudo bem'

O Thaciano não é o cara que dribla, não é o cara que mais salta, não é o de melhor condição, mas reúne todos esses aspectos. É um cara nota 7 em tudo. Ele não é o Biel para driblar, não tem a impulsão do Everaldo no jogo aéreo, não vai ter a mesma qualidade do Cauly para fazer o 10. Mas reúne várias características e merece ser muito valorizado. É um cara que ataca espaço bem, um bom segundo atacante, quando eu preciso ele de ponta de tripé ele faz, quando eu preciso dele aberto em uma linha de quatro, ele faz. Jogadores assim são úteis. As pessoas às vezes não veem uma valência tão alta, mas ele faz tudo bem. Além de fazer ofensivamente, te ajuda defensivamente, só sai quando está exausto. O Bayern estava jogando e o Muller estava jogando, né? Ele não é o melhor driblador, mas sempre está bem posicionado. E o Thaciano é a assim.

Rogério Ceni, em entrevista coletiva

Thaciano, de 29 anos, fez o Santos se esforçar para convencer o Bahia a vender o xodó de Rogério Ceni. A negociação está avançada.

O Peixe deve desembolsar 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões) de forma parcelada para comprar Thaciano. Haverá um desconto por causa das parcelas que o Bahia precisa pagar por Jean Lucas.

O Santos já havia procurado Thaciano antes mesmo de Pedro Caixinha chegar. O técnico português deu o aval. E o Peixe topou pagar alto, além de mais que dobrar o salário em relação ao Bahia para convencer o atleta a sair.

Thaciano pode desempenhar várias funções. No Bahia, ele jogou a maior parte do tempo como falso 9 ou segundo atacante, mas também foi ponta e meia armador.

A carreira de Thaciano, que passou pelo time B do Santos em 2016, também inclui experiência como volante. Ele, porém, prefere atuar mais perto do gol.