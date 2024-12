Savinho faz o primeiro, e Manchester City volta a vencer após cinco jogos

O Manchester City encerrou a sequência de cinco jogos sem vencer e bateu o Leicester neste domingo, por 2 a 0. A partida aconteceu no King Power Stadium, pela 19ª rodada da Premier League.

Savinho marcou o primeiro gol pelo City e ainda deu a assistência para Haaland no segundo. Ele já vinha sendo criticado pelo baixo aproveitamento em finalizações e "sacudiu" a má fase ao balançar a rede no 24º jogo no clube. Ele também comemorou com a bola na barriga em referência ao filho que está esperando com a esposa.

Com o resultado, o Manchester City sobe para a quinta posição, com 31 pontos, a quatro do Chelsea, em quarto lugar. Os Blues ainda entram em campo e a rodada pode mudar a classificação geral na parte de cima. O Leicester segue na zona de rebaixamento com 14 pontos, um do Wolves, em 17º.