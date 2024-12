De 'nojo' a 'você é gigante': por que anúncio de Cuca dividiu atleticanos?

0:00 / 0:00

Em meio ao trabalho no clube paranaense, ele chegou a promover uma palestra sobre a violência contra a mulher no CT do Caju. A ação fez parte do plano de conscientização que o técnico se propôs a apoiar.

A passagem de Cuca pelo Athletico durou três meses, e ele colocou o cargo à disposição após um tropeço da equipe no Campeonato Brasileiro.

Desde então, o treinador estava sem clube. O acerto com o Atlético-MG significa a sua 4ª passagem pelo Galo — por lá, ele faturou seis títulos, incluindo a Libertadores de 2013.

Hipocrisia enorme do clube Atlético Mineiro



É vergonhoso o cuca ainda ter mercado de trabalho, nojo.



toda a minha solidariedade para todas as torcedoras desse time. pic.twitter.com/WzVkOMpmaF -- Julia Beatriz (@Juliabttrz) December 29, 2024