Alvo do Palmeiras, Andreas dá assistência em empate do Fulham no Inglês

Na mira do Palmeiras, Andreas Pereira foi um dos destaques do empate entre Fulham e Bournemouth por 2 a 2, neste domingo (29), pela 19ª rodada do Campeonato Inglês.

O que aconteceu

Andreas deu a assistência para Raul Jiménez abrir o placar para o Fulham. O brasileiro acertou um cruzamento de escanteio com precisão na cabeça do atacante mexicano aos 39 minutos do primeiro tempo.

Outro brasileiro deixou tudo igual para o Bournemouth. Evanilson, ex-Fluminense, igualou o placar logo nos primeiros minutos do segundo tempo.