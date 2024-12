Botafogo melhora proposta, mas Jair não se anima com saída do Santos

O Botafogo havia oferecido 9 milhões de euros (R$ 58 mi), além dos dois jogadores, e agora melhorou as condições para tentar convencer o Santos. Falta também convencer o atleta.

O Santos recusou 15 milhões de euros (R$ 97 mi, na cotação atual) do Porto no meio do ano. Jair é o principal ativo do clube, mas não tem pressa para sair.

A nova proposta agrada o Santos por conta do valor fixo, mais os jogadores que interessam ao técnico Pedro Caixinha. O Peixe tem tido dificuldade para se reforçar.

Se a oferta for aceita e Jair também der o ok, o Santos ainda precisará acertar as condições com Danilo Barbosa e Tiquinho. Ambos chegariam em definitivo.