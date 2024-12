Caixinha quer Galoppo 'do Banfield' como camisa 8 do Santos

No Tricolor, o entendimento é que Galoppo não era suficientemente intenso para atuar na função. Caixinha, porém, acredita que o atleta pode resgatar a intensidade que demonstrava pelo Banfield para ser útil na posição.

Galoppo foi falso 9, ponta e até camisa 10 pelo São Paulo, mas acabou rompendo ligamento cruzado do joelho em seu melhor momento pelo Tricolor. Depois da lesão, nunca conseguiu ter sequência em nenhuma das funções e ficou insatisfeito.

O atleta já era bem-visto pelo Santos antes da chegada do treinador português. Galoppo já estava no mapeamento dos scouts e o próprio Pedro Martins, novo CEO, gosta do futebol do jogador.

Galoppo deve acertar com o Peixe por empréstimo com obrigação de compra atrelada a metas. O São Paulo pode receber cerca de US$ 4 milhões (R$ 24,8 milhões) se o argentino atingir um certo número de jogos no ano.