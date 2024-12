Vasco tem interesse em Balbuena, mas valores são entrave

O zagueiro Balbuena, do Dínamo de Moscou (RUS), foi um dos nomes sugeridos pelo técnico Fábio Carille ao Vasco. O paraguaio foi campeão brasileiro e paulista com o treinador no Corinthians e é tido como um homem de confiança do comandante.

O que aconteceu

O alto salário de Balbuena, porém, é um entrave. A diretoria vascaína tem adotado uma política pés no chão em relação à folha e a contratação do jogador de 33 anos só será possível se acontecer uma adequação salarial. Seu vínculo com o clube russo vai até junho de 2025, o que lhe permite assinar um pré-contrato em janeiro. A informação inicial do interesse no atleta foi dada pelo jornalista João Van Boysen e confirmada pelo UOL.

Além disso, por ser destro, Balbuena não é uma prioridade. Isso porque o Vasco vendeu o canhoto Léo para o Athletico-PR e o foco está na reposição deste setor, embora já tenha acertado a contratação do jovem Lucas Freitas, de 23 anos, que estava emprestado ao Juventude pelo Palmeiras.