Prancheta do PVC: Matheus Pereira participou de menos gols que Veiga no ano

Apesar do destaque em 2024 pelo Cruzeiro, o meia Matheus Pereira não teve números melhores que os de Raphael Veiga, principal jogador do Palmeiras na posição, analisou PVC, no De Primeira, nesta sexta (27).

Enquanto o meia cruzeirense que desperta interesse do Palmeiras participou de 26 gols (11 marcados e 15 assistências), Raphael Veiga teve participação direta em 27 tentos (20 marcados e sete assistências).