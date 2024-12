Matheus Pereira no Palmeiras seria banco do Raphael Veiga, diz Julio Gomes

O Palmeiras não deveria investir muito para contar com o meia Matheus Pereira, do Cruzeiro, disse Julio Gomes, no UOL News Esporte, nesta sexta (27).

O colunista entende que o valor pedido pelo Cruzeiro, cerca de R$160 milhões, é alto demais para um jogador que dificilmente seria titular no Palmeiras.