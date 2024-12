Arrascaeta evolui como líder no Fla, assume a 10 e tem desafio pela frente

O uruguaio passou a ser muito mais participativo dentro do vestiário e no dia a dia. Apesar do perfil menos extrovertido que outros, se consolidou como referência não apenas técnica, mas também como voz ativa no grupo.

A terapia ajudou nesse sentido. O uruguaio passou a cuidar bem mais da saúde mental a pedido da esposa, Camila, com quem está há cerca de 11 anos. Nas sessões, evoluiu para conseguir se expressar e de fato colocar para fora aquilo que sente e pensa. Se já estava muito adaptado ao Fla, o "ex-tímido" da época de Cruzeiro foi embora completamente nessa nova fase.

Decisivo em momentos certos

Esse foi o ano de Arrascaeta com menos participações em gols desde que chegou ao Flamengo, mas isso não quer dizer que ele não decidiu. O uruguaio terminou 2024 com 10 gols e 10 assistências em 43 partidas pelo rubro-negro. A temporada do time como um todo foi conturbada e cheia de altos e baixos.

Algumas dessas participações foram fundamentais para o título do Fla na Copa do Brasil, como o primeiro gol no jogo de ida da final no Maracanã contra o Atlético-MG. Ou quando ele marcou diante do Bahia também em casa para sacramentar a vaga às semifinais.

Problemas físicos viram desafio para 2025

Não foi um ano fácil para o meia. Acostumado a problemas físicos em todas as temporadas, essa não foi diferente e talvez tenha sido a mais desafiadora nesse sentido. Arrascaeta jogou a reta final inteira no sacrifício por um problema no joelho. Depois do título da Copa do Brasil, foi liberado pelo clube para fazer a artroscopia necessária para reabilitação. Ele não quis abrir mão de estar em campo.