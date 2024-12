Flamengo fará tour pelo Nordeste no Carioca e aquece venda de mandos

Mesmo sem o time titular, o Flamengo fará quatro jogos no Nordeste nas quatro primeiras rodadas do estadual. O rubro-negro ajuda a aquecer o mercado de venda de mandos de campo neste início de temporada. A estratégia é para faturar mais nas partidas que poderiam render pouco, se fossem no Rio.

Jogos do Flamengo fora do RJ

Flamengo x Boavista - 1ª rodada (12/1): Baptistão, Aracaju (SE)

Madureira x Flamengo - 2ª rodada (16/1): Amigão, João Pessoa (PB)