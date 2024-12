Cruzeiro anuncia a contratação do congolês Bolasie, ex-Criciúma

O congolês terá concorrência pesada, já que o Cruzeiro conta com vários nomes para o ataque: Kaio Jorge, Dinenno, Lautaro Diaz, Rafael Silva, Barreal e Tevis são algumas peças do elenco.

Muito feliz por estar aqui no Cruzeiro, o melhor de Minas. Let's 'bora'. Valeu Bolasie, no X

O clube ainda espera fechar com Gabigol, que se despediu do Flamengo. O atacante está de férias e deve definir seu destino a partir do próximo dia 2.