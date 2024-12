Atacante é expulso após provocar e fazer dancinha de perdedor a rival; veja

O jogador, então, provocou um rival. Devlin, do Portsmouth, se aproximou para tirar satisfações com Baah, que se virou para ele e fez uma dancinha famosa no jogo Fortnite. Ela consiste em fazer um "L" com os dedos na altura da testa e saltar. A letra faz referência ao termo "looser", que significa "perdedor" em inglês.

Baah foi expulso pelo árbitro após o apito final. Ele havia recebido o cartão amarelo ainda no primeiro tempo, mas também levou o vermelho direto pelas provocações.