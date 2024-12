São Paulo: Atualmente é estranho camisa valer menos que do Vasco, diz Milly

O valor de patrocínio máster do São Paulo está aquém do que o clube poderia alcançar, afirmou Milly Lacombe, no UOL News Esporte, nesta quinta (26).

Milly ressaltou que apesar de ter uma das quatro maiores torcidas do Brasil, o São Paulo está atrás no valor do patrocínio de clubes em crise ou com torcidas menores, como Vasco, Santos e Atlético-MG.