PVC: Guardiola nunca perdeu tanto em sequência como jogador ou treinador

A atual série de uma vitória em 13 jogos de Pep Guardiola no Manchester City é a pior de toda a carreira do treinador, incluindo os tempos de meio-campista, disse PVC no De Primeira, nesta quinta (26).

Além da vitória, os comandados de Guardiola somam nove derrotas e três empates no período - o último deles diante do Everton, com direito a pênalti perdido por Haaland.