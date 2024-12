Marcelo no Flu foi como Dani Alves no São Paulo, dispara Casagrande

O último ano de Marcelo no Fluminense lembrou muito a passagem de Daniel Alves no São Paulo, afirmou Walter Casagrande no UOL News Esporte, nesta quinta (26).

O colunista opinou que o comportamento de ambos foi parecido em relação à arrogância e à convicção de que não podiam sair de campo e de que deviam ser titulares absolutos.