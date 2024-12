Haaland perde pênalti, City só empata com Everton e se afunda ainda mais

Nervoso, City parou na defesa do Everton e manteve crise na temporada. Os donos da casa rodaram a bola de um lado para o outro do ataque, mas passaram longe no gol da vitória. Pouco criativo e pecando no último passe, o Manchester City viu a zaga adversária levar a melhor nos duelos e segurar o empate no Etihad Stadium. Guardiola ainda apostou nos experientes Kevin de Bruyne e Gundogan, mas as alterações surtiram pouco efeito.

Gols

1x0: Aos 14 minutos do primeiro tempo, Doku fez um passe à frente para Bernardo Silva, que dividiu com Branthwaite e finalizou no canto esquerdo de Pickford para abrir o placar no Etihad Stadium.

1x1: Aos 35 minutos do primeiro tempo, Doucouré cruzou para dentro da área, Akanji furou e a bola sobrou com Ndiaye, que dominou e finalizou para deixar tudo igual.

Haaland perde pênalti: Aos cinco minutos do segundo tempo, Mykolenko derrubou Savinho na área e a arbitragem marcou pênalti. Haaland bateu mal, e Pickford fez a defesa. Gvardiol ficou com o rebote e levantou para o norueguês, que marcou. O centroavante, porém, estava impedido.

FICHA TÉCNICA

Manchester City 1 x 1 Everton