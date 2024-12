Corinthians: Palacios é negócio desastrado que pode funcionar, diz Milly

O retorno de Diego Palacios em um bom momento do Corinthians pode fazer de uma trapalhada do clube mais um bom reforço, afirmou Milly Lacombe, no UOL News Esporte, nesta quinta (26).

Milly disse que a chegada do atleta em meio ao tratamento de uma lesão claramente não foi um bom negócio, mas a situação ainda pode mudar.