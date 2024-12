Halaand é embaixador do 'melhor bacalhau do mundo', servido por chef em SP

Além de jogar em uma das principais equipes da Europa, Erling Haaland também é embaixador do bacalhau da Noruega, considerado o melhor do mundo. O atacante do Manchester City representa a marca "Seafood from Norway", que exporta os frutos do mar do país escandinavo.

Mesmo sendo mais tradicional na Europa, o bacalhau é um dos pratos mais consumidos no Brasil nas festas de fim de ano.

O que o bacalhau e Haaland têm em comum?

Haaland é garoto propaganda da marca que exporta o autêntico bacalhau da Noruega, de nome científico Gadus Morhua — conhecido como Bacalhau-do-atlântico no Brasil. A base da alimentação do jogador norueguês são peixes e frutos do mar desde a infância.