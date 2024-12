Matheus Gonçalves pensou em sair do Flamengo e festeja vida nova com Filipe

O que aconteceu

Matheus retornou ao Flamengo no começo do ano. Ele defendeu o Red Bull Bragantino em 2023, por empréstimo. À época, o Massa Bruta demonstrou interesse na permanência, mas o Fla quis o jogador.

O atacante, porém, não foi tão utilizado no elenco comandado por Tite. Matheus chegou a "descer" para fazer alguns jogos no sub-20.

O cenário mudou com a troca na comissão técnica. Tite foi demitido em setembro e o clube efetivou Filipe Luis — que tinha passado pelo sub-17 e sub-20 do clube — no cargo.

Sobre as oportunidades que eu comecei a ter, foi bom, Bom para ter um pouquinho mais de importância dentro do grupo. Ainda não tive tantos treinadores no profissional, mas, para mim, o diferencial dele é que o que ele fala [no treino], acontece no jogo. Ele deixa as coisas bastante claras, então, fica bastante fácil. Acredite que ele vai ser um grande treinador Matheus Gonçalves

Matheus Gonçalves participou da 9ª edição do Craques da Paz. A pelada beneficente tem, entre os organizadores, Fabinho Soldado, hoje executivo de futebol do Corinthians, e aconteceu em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro.