Endrick termina 2024 esquecido no banco após estreia com gols e recordes

Endrick e Guler vão ficar aqui. Não sei se terão mais minutos, podem precisar. Não tenho preconceito com ninguém e procuro colocar o melhor time independentemente da idade. Às vezes penso quecom o Endrick a equipe é melhor, assim como em outras ocasiões é com o Guler. Os jovens trazem entusiasmo, mas têm de aprender coisas com o tempo

O atacante também não pensa em mudar de clube, apesar da fila de interessados. Segundo Rafael Reis, colunista do UOL, o estafe do ex-Palmeiras acredita que as oportunidades irão aparecer juntamente com a melhora do time na temporada.

Seleção mais longe

O cenário, porém, resultou na ausência de Endrick na seleção brasileira. O atacante não foi chamado por Dorival Jr para os jogos contra Venezuela e Uruguai, em novembro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

O Endrick foi fundamental em alguns jogos. Ele está vivendo um momento de transição na maior equipe do futebol mundial. É um processo natural, de adaptação, isso demanda tempo. Temos que conviver com a situação. As portas não estão fechadas ao Endrick, ele sabe disso, tenho confiança nele. Tudo é questão de ele se recolocar em seu clube, com calma, paciência, para que ele brigue por seu espaço

O Real Madrid volta a campo no dia 6 de janeiro (segunda-feira) pela Copa do Rei. O time encara o Deportiva Minera às 15h (de Brasília), pela terceira fase.