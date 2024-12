Angelim foi chamado de mentiroso até Adriano aparecer em jogo no Ceará

O Imperador também ajudou o projeto do defensor que arca com as despesas de um time de futebol feminino. Adriano doou uma chuteira autografada para uma rifa com o objetivo de financiar equipamentos esportivos e pagar outras necessidades. Angelim é presidente do R4, equipe do Ceará.

Fiz o convite para ele ir na minha cidade fazer um jogo pelo meu projeto. E ele foi. Muitas pessoas dizendo que eu era mentiroso, que ele não ia. Eu não tinha moral, não conhecia. E Adriano se dispôs a ir ao meu projeto em Juazeiro do Norte Angelim

Angelim viveu outros tempos no Flamengo. Em 2009, o clube atravessava graves problemas financeiros e frequentemente lutava contra o rebaixamento. As campanhas na Libertadores eram um fiasco. No entanto, o Rubro-negro teve uma retomada histórica para ser campeão na última rodada.