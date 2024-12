São Paulo repete 'plano Lucas' para repatriar Oscar após década no exterior

Lucas em ação durante jogo do São Paulo no Campeonato Paulista de 2024 Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Os dois não tinham planos de voltar ao Brasil, mas acabaram mudando de ideia. Eles pensavam em seguir atuando fora do país e tinham propostas de outros clubes, só que a proximidade da família pesou a favor do retorno em ambos os casos. O Tricolor monitorou os atletas no mercado e foi incisivo nos contatos.

O presidente Julio Casares foi ativo nas duas negociações. Ele atuou nas conversas com Lucas e assumiu as rédeas das tratativas com Oscar, lidando diretamente com o empresário Giuliano Bertolucci. O dirigente, inclusive, viajou para Londres no início de dezembro para estreitar o acordo com o estafe do meia.

Tanto Oscar quanto Lucas foram revelados pelo clube, mas a identificação deles com a torcida foi diferente. Oscar deixou o clube pela porta dos fundos e foi pivô na longa novela que perdurou na Justiça entre São Paulo e Inter sobre a multa rescisória do jogador. Já Lucas foi protagonista no título da Sul-Americana de 2012 e retornou com status de ídolo.

O tempo inicial de contrato de cada um deles também não será o mesmo. O Tricolor acertou com Lucas um vínculo curto, que foi posteriormente prorrogado até dezembro de 2026. Já com Oscar, o acordo caminha para ser direto por três temporadas, até o final de 2027.