Mercado: Oscar de volta ao São Paulo, e proposta do Palmeiras por Andreas

O anúncio da contratação de Oscar pelo São Paulo foi o grande assunto do mercado da bola nesta terça (24), véspera de Natal. O noticiário de transferências também teve o Fulham com oferta na mesa do Palmeiras por Andreas Pereiras, Rafinha de clube novo e mais!

Destaques do dia

São Paulo oficializa chegada de Oscar. O Tricolor anunciou a repatriação do meio-campista, que retorna ao clube que o revelou após quase 15 anos. Antes do comunicado oficial, o presidente Julio Casares "entregou" a contratação nas redes sociais.

Fulham com oferta do Palmeiras na mesa por Andreas. O Alviverde fez uma primeira proposta de 18 milhões de euros (R$ 116 milhões) pelo meio-campista, mas o time inglês só dará uma resposta depois do Natal.