Raiva do Palmeiras pode impulsionar Dudu no Cruzeiro, diz Milly Lacombe

Pogba no Corinthians? Proposta é apenas por história, diz Casão

A proposta que o Corinthians planeja fazer para ter Pogba não leva em consideração o atual momento do jogador - que é uma incógnita, opinou Walter Casagrande.

Esse valor é em cima da história do Pogba e não em cima da realidade do Pogba. Ele está sem jogar, suspenso por doping. Antes do doping, vinha de uma série de contusões graves, de joelho e tudo mais. Então, toda essa discussão sobre valores é em cima da imagem e da história e não em cima da bola que ele está jogando agora, que a gente nem sabe.

Casagrande

