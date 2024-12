Presidente do São Paulo 'entrega' chegada de Oscar: 'Super reforço'

Oscar atuou pelo profissional do São Paulo por uma temporada Imagem: Gaspar Nóbrega/VIPCOMM

A volta de Oscar ao Tricolor vai ocorrer 15 anos depois de sua polêmica saída para o Internacional. Em 2010, a cria de Cotia rescindiu com o clube paulista e foi para o Colorado aos 18. A mudança de clube virou uma longa novela jurídica que durou mais de dois anos e terminou com indenização milionária ao clube formador.

O veterano será a grande contratação do time de Zubeldía para 2025. As negociações começaram a esquentar no início de dezembro, e o técnico argentino chegou a conversar com o jogador por cerca de 30 minutos antes do término do Brasileirão. O São Paulo encaminhou saídas no elenco para abrir espaço na folha salarial para bancar Oscar.