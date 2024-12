Hernan: Objetivo de Neymar é ser protagonista em uma Copa do Mundo

Neymar quer voltar à seleção brasileira como protagonista e vencer competições com a camisa amarela, disse André Hernan, no De Primeira, nesta terça (24).

O colunista disse que o caminho para alcançar estes objetivos não deve passar pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, atual clube do atacante, mas pelo futebol brasileiro - mais provavelmente pelo Santos.