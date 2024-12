Atacante recusado pelo Santos na segunda divisão agita mercado da Série A

Lucas Barbosa não se firmou no Santos, mas o empréstimo ao Juventude elevou o meia-atacante a outro patamar.

O que aconteceu

Lucas esteve em alta no mercado antes de fechar com o Red Bull Bragantino. Ele se destacou pelo Juventude na Série A do Brasileirão.

Sem espaço no Peixe e marcado pela torcida, ele foi emprestado ao Juventude, onde brilhou com sete gols no Campeonato Brasileiro.