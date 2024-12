Ídolo do Corinthians aprova chegada de europeus e crava briga por título

Ídolo do Corinthians, o ex-lateral Fábio Santos aprovou a contratação de Memphis Depay e de possíveis novos europeus para o elenco alvinegro.

O que aconteceu

O ex-jogador enalteceu o estilo de jogo do atacante holandês, que foi contratado pelo Timão com ajuda da patrocinadora Esportes da Sorte. Fábio também se animou com a possibilidade de o Timão ainda tentar mais uma contratação de alto calibre para a próxima temporada.