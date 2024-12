Ex-companheiros ajudam filho de Robinho, que começa a brilhar no Santos

O filho de Robinho começou a brilhar nas categorias de base do Santos.

O que aconteceu

Após oscilar no sub-15, Juninho se encontrou no sub-17 e chama a atenção no Peixe. Canhoto, o meia-atacante tem o perfil driblador do pai, que é destro, e quem convive com ele no dia a dia acredita em um futuro muito promissor.

Aos 17 anos, Robson Junior assinou o primeiro contrato profissional. Enquanto o pai está preso em Tremembé desde março cumprindo pena por estupro, o garoto é cuidado pela mãe Vivian.