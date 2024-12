Corinthians conhece todos os adversários da pré-Libertadores; veja datas

O Corinthians conheceu os dois adversários que deve encarar na pré-Libertadores.

O que aconteceu

O Timão estreia no dia 19 de fevereiro no torneio preliminar, diante do Universidad Central, da Venezuela. A pré-Libertadores é dividida em três fases. A equipe paulista já entra na segunda fase.

Se vencer o clube venezuelano, o Corinthians enfrentará o Blooming, de Santa Cruz de La Sierra, da Bolívia. Com o fim do Campeonato Boliviano, neste domingo (23), o Blooming ficou em sétimo lugar, garantindo a classificação para a fase preliminar da Libertadores. No entanto, o encontro com o time alvinegro vai depender de a equipe boliviana vencer o El Nacional, do Equador.