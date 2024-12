Mercado: Oscar perto do SPFC, Palmeiras quer Roque, e medalhão do Fla livre

O noticiário deste domingo (22) do mercado da bola foi agitado. Os principais destaques do dia foram o São Paulo avançando nas tratativas para repatriar Oscar, o Palmeiras com Vitor Roque na mira, e David Luiz livre no mercado após ser liberado pelo Flamengo.

Destaques do mercado

Palmeiras abre conversas com Vitor Roque. O Alviverde iniciou tratativas para tentar trazer o atacante do Bétis. A equipe comandada por Abel Ferreira busca reforçar o ataque mesmo com a contratação encaminhada de Paulinho, do Atlético-MG.

Oscar muito perto do São Paulo... O meia decidiu retornar ao Brasil após 12 temporadas no exterior e tem conversas avançadas com o clube que o revelou. O contrato deve ser de três anos.