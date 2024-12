Permanência no Rio pesa em escolha de Tchê Tchê pelo Vasco

A possibilidade de permanecer no Rio de Janeiro foi um dos fatores de maior peso para Tchê Tchê estar próximo de fechar com o Vasco após ser comunicado de que não terá o contrato renovado pelo Botafogo.

O que aconteceu

A esposa do jogador está grávida. Por conta desta situação, não estava nos planos do casal mudar de cidade ou país, a menos que fosse por uma proposta irrecusável.

Tchê Tchê recebeu contato oficial do Vasco após a disputa da Copa Intercontinental, onde o Botafogo perdeu para o Pachuca, do México, nas quartas de final, por 3 a 0, e deu adeus à competição no Qatar.