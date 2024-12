Três taças em 1 ano: Filipe Luís vai de aprendiz a esperança maior no Fla

A disputa foi para os pênaltis e Filipe Luís sentiu pela primeira vez o gostinho de ser campeão como técnico. Em três meses, ele já disputou aquela final sabendo que estava se despedindo. Com a saída de Mário Jorge, foi promovido para o sub-20.

Solução no Mundial

O começo na categoria de cima foi mais complicado. Foram duas derrotas em três partidas e tendo no horizonte dois meses de preparação até o jogo mais importante do ano: a disputa do Mundial da categoria no Maracanã, contra o Olympiacos. Encantando os jovens com o método de trabalho e o modo participativo nos treinamentos, Filipe implementou as ideias de trabalho e teve sucesso.

Foram 11 partidas até o encontro com os gregos em agosto. Com o reforço de alguns jovens que estão no profissional, o Flamengo foi campeão de virada, com um gol de Felipe Teresa no final. Depois dali, mais cinco jogos até a convocação para o profissional.

Bombeiro no profissional

Filipe nem precisou pensar muito para assumir o time principal. A demissão de Tite foi anunciada por volta das 7h30. Antes disso, foi o tempo de Marcos Braz ligar para o ex-jogador e, em rápida conversa, definirem que ele se apresentaria ao módulo profissional naquela segunda-feira. O treinador foi claro: é impossível dizer não ao Flamengo.