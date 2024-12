Paulinho chora ao citar lesões como motivo da aposentadoria: 'Muita dor'

Paulinho, ex-volante do Corinthians, foi às lágrimas em seu jogo de despedida, neste sábado (21), no Estádio do Canindé. O jogador mencionou as lesões como fator principal para a aposentadoria.

O que aconteceu

Paulinho chorou ao ser questionado sobre a motivação de sua aposentadoria por jornalistas. Aos 36 anos, o meia vinha sofrendo com lesões recorrentes há algum tempo. No Corinthians, ele sofreu duas rupturas de ligamento no joelho nos últimos dois anos. A segunda lesão, no final de maio de 2023, foi no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho. Desde então, começou a planejar a aposentadoria.