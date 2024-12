Assunção brinca com 'super janela' do Palmeiras: 'Podia ter chegado antes'

O ex-meio-campista Marcos Assunção jogou no Palmeiras entre 2010 e 2012 e viveu um período de vacas magras no clube comparado ao momento atual, onde nomes como Paulinho e Andreas Pereira são os alvos no mercado da bola.

O UOL esteve no jogo festivo 'Amigos do Marcos Assunção', em Caieiras (SP), onde ele nasceu e conversou com o ex-atleta sobre essa situação.

O que ele disse