Mercado: Palmeiras 'faminto', Boca de olho no Brasil, e Rafinha sem time

E avançou na contratação de Paulinho após Gabriel Menino se empolgar com o Atlético-MG. Os detalhes finais estão sendo debatidos, e o atacante deve ter um contrato de cinco anos. Ele vai custar 18 milhões de euros (R$ 115 milhões) mais a inclusão do jovem Patrick e de Menino no negócio.

Já o Boca Juniors tem Aníbal Moreno e Léo Pereira em sua lista de desejos. O meio-campista argentino do Palmeiras é visto como "prioridade máxima" do clube xeneize, de acordo com a TycSports, enquanto o zagueiro do Flamengo é mais um alvo do técnico Fernando Gago.

Rafinha fora do São Paulo, na mira do Coritiba. O lateral não chegou a um acordo com o clube pela renovação e se despede do Tricolor paulista. Livre, o jogador de 39 anos tem conversas para retornar ao clube paranaense.

Corinthians avalia renovar com "disputado" Gustavo Henrique. O zagueiro, que tem contrato até o fim de 2025, atraiu interesse de clubes do exterior, e o Alvinegro paulista avalia estender o vínculo.

Santos deve reintegrar Soteldo. O Peixe se preocupa com o histórico de indisciplina do venezuelano, mas está disposto a contar novamente com ele após o empréstimo ao Grêmio.