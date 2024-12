Estádio do Flamengo gerou ameaças e ainda levanta dúvidas em conselheiros

Presidente do Conselho Deliberativo eleito para o triênio, Ricardo Lomba disse que ainda faltam muitas etapas. O que passou por votação dos conselheiros até o momento foi somente a compra do terreno. Depois, Landim mandou convites para apresentar os primeiros detalhes do projeto pensado pouco antes da eleição.

O que temos de concreto de estádio? Nesse período eleitoral recebi convites para conhecer o plano do estádio da chapa que foi derrotada, mas não há um projeto, não há uma coisa concreta para vermos que já existe um estudo de solo, descontaminação, uma série de informações que eu não tenho conhecimento. Tudo será discutido. Como estão as licenças? Como vamos trabalhar em cima do cronograma do edital? Quais as receitas para ficar de pé? Tem muita coisa para ser discutida, um caminho extenso de muitas questões no Conselho Deliberativo para que isso tudo avance



Vários conselheiros foram ameaçados na votação para a compra do terreno. Foram 602 a favor e 33 contra, além de quatro abstenções. Fora da sede da Gávea, uma das faixas estendidas por torcedores de organizadas presentes dizia: "Quem é contra o estádio é contra a Nação".

Durante o processo eleitoral, a situação disse que divulgaria os nomes dos 33 conselheiros que votaram contra. Além disso, o tema foi levantado várias vezes nos debates, especialmente para atacar Bap.