Boca Juniors mira contratação jogadores de Flamengo e Palmeiras, diz TV

O Boca Juniors está de olho em atletas de Flamengo e Palmeiras, de acordo com a TycSports.

O que aconteceu

O técnico Fernando Gago tem o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, em seu radar. O jornalista Tato Aguilera noticiou que o defensor brasileiro está em uma lista de possíveis reforços que o treinador levou para o conselho do clube.

O meio-campista argentino Aníbal Moreno, do Palmeiras, também é alvo do Boca e tratado como "prioridade absoluta". A emissora da Argentina publicou que o jogador do Alviverde é o "grande sonho" de Gago no mercado da bola, mas que sua chegada é praticamente utópica.