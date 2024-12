Vini Jr. se antecipa à própria previsão e é melhor do mundo aos 24 anos

Vini Jr. tinha apenas oito meses no Real Madrid quando fez uma previsão sobre qual seria a idade ideal para se tornar o melhor jogador do mundo: 26 anos. Na última terça (17), ele atingiu a meta um tanto quanto antes do prazo.

Trabalho para isso (ser o melhor do mundo). Não sei quando... Gostaria de 25 ou 26 anos, em plena maturidade. Já estou jogando com os melhores e tenho 18 anos. Com 26 vou fazer tudo muito bem e jogar aqui, com os melhores jogadores, que sempre me ajudam em campo. Acho que posso vencer (melhor do mundo). Vini Jr. à rádio Cadena SER em março de 2019

Vini Jr. cumpre objetivo com antecedência

O brasileiro foi eleito o melhor jogador do mundo com 24 anos. Ele venceu a eleição no prêmio The Best, organizado pela Fifa.