Son faz gol olímpico, Tottenham vence o United e vai à semi da Copa da Liga

O Tottenham venceu o Manchester United por 4 a 3 nesta quinta-feira (19) com gol olímpico de Son, em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O Spurs avançou às semifinais do torneio.

Os gols do jogo foram marcados por Solanke (2x), Kulusevski e Son, de escanteio, pelo Tottenham, e Zirkzee, Diallo e Evans, para o Manchester United. Com a vitória, a equipe da casa levou a última vaga para a próxima fase da Carabao Cup, e espera pela definição de seu adversário através do sorteio: Newcastle, Liverpool ou Arsenal.

Como foi o jogo

Na primeira etapa, o Tottenham abriu o placar e comandou o jogo. O Manchester United tentou reagir após o tento marcado pelos donos da casa, mas a qualidade da equipe foi nitidamente menor que a do rival. Na segunda parte do primeiro tempo, o Spurs voltou a ter mais a bola e criou as melhores oportunidades da partida, enquanto os Red Devils não souberam transformam a posse de bola em chances de gol.