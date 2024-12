São Paulo rejeita 1ª proposta do Vitória por Rato, mas não descarta negócio

O São Paulo não chegou a fazer uma contraproposta ao clube baiano, mas avisou que o montante oferecido é baixo. O Vitória também tinha interesse em Luan, mas não chegou a um acordo pela permanência do volante, que atuou emprestado durante esta temporada.

Rato sofreu com lesões no terço final da temporada e perdeu espaço no time. Hoje, é considerado reserva do quarteto Ferreirinha, Lucas, Luciano e Calleri.

São Paulo quer enxugar folha salarial. O São Paulo precisa diminuir os gastos em cerca de R$ 1,6 milhão por mês.