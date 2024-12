Santos conclui acordo para pagar Carille após quase um mês de negociação

O Santos fez um acordo com Fabio Carille e a rescisão do treinador finalmente saiu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

O que aconteceu

A negociação entre o Santos e os representantes de Carille se arrastou por quase um mês. O técnico foi demitido no dia 18 de novembro.

O Peixe pagará cerca de R$ 4 milhões em parcelas pela rescisão. O acordo com o treinador previa renovação em 2025, mas o Santos optou pela mudança.