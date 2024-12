Flamengo: Bap foi lúcido ao falar do estádio, diz Arnaldo: 'Não há pressa'

O novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, foi lúcido e deixou boa impressão em sua primeira declaração sobre a construção do novo estádio do clube, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quinta-feira (19).

É muito importante o novo presidente do Flamengo falar, mexe literalmente com multidões. Já dava a impressão que a questão do estádio foi uma cartada eleitoreira do Landim e que teria algum desdobramento diferente se a oposição vencesse a eleição.